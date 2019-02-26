大數據時代 屏縣府靠這招抓準旅遊人次

2019-02-26 22:47

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年台灣燈會在屏東，人潮從海內外蜂擁而至，為了掌握人潮動向與數據，屏東縣政府特別與電信業者合作，在人手一機的時代，運用手機訊號偵測人數，除了能針對區域、時段精算，連遊客停留時間也能算得出來。

過去大型活動人潮統計方式，多在出入口處按碼表、裝設自動感應器等，逐一記算人頭，甚至以車流估算，但這些方式不夠即時，且容易有重複計算問題，甚至與實際人數有著不小落差。

台灣燈會辦公室主任黃建嘉說，縣府透過電信業者合作掌握人潮，例如某電信業者的市佔率為1/4，該電信業者透過系統設定時段、區域後，偵測出手機用戶數量，加以推算即能得出人潮數據。

黃建嘉指出，這種較「科學」的算法，比過去的計算方式更即時、更準確，從電信業者提供的數據中，也可掌握遊客停留燈會的時間，方便預先規劃可能需要的工作人員調度與車輛管制、交通疏導等相關作業，讓燈會遊程更加順暢。

黃建嘉也強調，電信公司僅向縣府提供用戶數量，對於用戶姓名、電話號碼等相關個資均未提供，這些數字純粹方便統計人潮，並不會有侵入個人資料、個資外洩等問題。

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