嚐得到香甜味！「土豆世家」第三代模範花生農拚有機栽培

2019-02-26 18:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉花生農王國輝生產的花生產品取得生產履歷及農產品追溯認證，3年前更投入有機栽培，是台灣第一位取得花生雜糧加工有機驗證的農民；雖然有機栽培目前仍難以獲利，但他想讓客人們品嚐到「花生原有的香甜味」，持續堅持，獲選為農委會2018年全國模範農民。

嘉義縣長翁章梁、嘉義縣農會理事長邱耀瑞、立委陳明文及蔡易餘等今天參與嘉義縣農民節慶祝活動，典禮由幼兒園打擊鼓表演中揭開序幕，表揚模範農民王國輝、2018健康優質設施小果番茄農民、示範農家、優秀農事小組長、畜產、優良水利小組長、毛豬運銷、蔬果運銷等。

40歲的王國輝是「土豆世家」第三代花生農，父親曾獲選為十大神農，3年前決定投入有機花生栽培及加工；「有機花生難度高」，王國輝說，花生種植過程需防治雜草，但目前最有效的方式仍是噴農藥，他則採用機械和人工除草，第一次種植時收成僅有一般產量10分之1，經多次種植研究，產量目前提升到5分之1左右。

王國輝說，一般花生有鹽、蒜等口味，而他製作的有機花生產品則連鹽都不加，多咀嚼後會有自然的香甜味，「那就是花生的原味」；只是有機花生售價是一般花生4倍，大多數顧客試吃說「沒味道」、「太貴」而未買單，產品消費者是小眾，加上每次去田裡鄰近農友總碎念「都是雜草」，一度讓他想放棄，去年因獲選模範農民，決定堅持下去，目前每期維持5分地有機栽培，也協助社區食農教育，讓更多人認識花生的生長及加工過程。

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