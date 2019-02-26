最難忘畢旅！相機奇幻漂流記改編布袋戲 岳明學童巡演+淨灘

2019-02-26 17:16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小6年忠班學生，去年淨灘時撿到一台海漂相機，透過網路找到日籍失主，引起全台關注。為了讓外界關注海漂垃圾議題，6年忠班學生將這段奇妙際遇編寫成布袋戲，3月將赴西部4所臨海學校巡迴演出，並且「演出1場、淨灘1場」，參與學童笑說，這將會是一段最難忘的畢業旅行！

去年3月27日，5年忠班學生（現為六年級）在無尾港海邊撿到一台布滿綠藻、藤壺的相機相機，透過網路串連，隔天就找到日籍失主椿原世梨奈，而相機是她在日本石垣島旅遊時遺失，3年後竟漂到宜蘭，還被學童撿到，這起「相機奇幻漂流記」，也成功串起台、日兩國的民間情誼。

拾獲相機的學生在導師李公元的帶領下，將這段故事改編成布袋戲劇，今天（26日）先赴壯圍鄉過嶺國小演出，搭配傳統北管音樂，分享這段奇妙際遇，也希望讓其他臨海學校關注海洋垃圾問題。

李公元解釋，海漂來台的相機，對學童而言是奇妙經驗，但其背後反映海漂垃圾等問題，偶劇取名為《神奇的海漂相機》，從籌畫、排演到演出，歷時超過半年，劇情從海漂相機延伸，利用淨灘取得的素材製成道具，用演出關注垃圾對海洋造成的破壞。

巡演全由學生寫信向臨海13所學校「自薦」，最後獲得西部4校回函邀請，預計3月4日起用5天4夜時間，遠赴桃園內海國小、彰化芳苑國小、嘉義好美國小及高雄旗津國小演出。

參與演出的學生江至又說，她在劇中負責配音，雖然站在陌生人面前演出「很緊張」，不過，她們為了這場巡演籌畫許久，既然有機會演出，就要做到最好，且與其他學生有不同的畢旅經驗，是她們最棒的回憶。

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