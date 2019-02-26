台灣國際蘭展下月2日登場 主題展區搶先看

2019-02-26 16:28

［記者王涵平／台南報導］台灣國際蘭展下月2日登場，市長黃偉哲今視察布展情形，部分主題展區提前亮相，黃偉哲表示，台灣蘭花品種商業服務中心認證標章正式發表，最快明年開放業者申請，讓台灣蘭花品質在國際市場更加獲得肯定。

今年國際蘭展主題「蘭境－閱讀臺南」，呈現台南400年歷史風華，黃偉哲在展場召開記者會宣布蘭展活動起跑，主題館蘭境館大致布置就緒，利用大量蘭花營造大航海時代台江內海、荷據明鄭時期熱蘭遮城、清領時期傳統慶典、日治時期糖業經濟與現代的文化創新，帶領民眾穿越時空，一睹台南古城400年的變遷。

黃偉哲指出，蘭展邁入第15年，去年參觀人數超過21萬人，3至5年訂單達109.68億元，希望今年再創佳績。

面對國際競爭，他說，市府去年在蘭花園區成立台灣蘭花品種商業服務中心，認證標章今年發表，作為買家與生產者對於蘭花品質保證依據，為台灣外銷蘭花品質把關，台灣蘭花品質一致，可獲得國外買家信任。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/