烏日環河路堤防建置1.2公里自行車道 預計6月完工

2019-02-26 14:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日今年暑假將有條位在堤防的自行車專屬道，不用與車輛爭道。

中市觀光局在烏日環河路旁的大里溪堤防，規劃了1.2公里的自行車道，寬達4米，目前觀光局正在施工中，預計今年6月就會完工，民眾可從湖日廣場堤防騎到烏日大橋下的斜張橋堤防，沿途可看到大里溪的自然美景，觀看到白鷺鷥在大里溪自在的飛翔動人畫面。

烏日雖有自行車道，但是都在平面車道中，雖在路面上畫有自行車道，但有些路段還跟機車共車道，有時大型車輛常會開到自行車道，因為要與大型車輛爭道，讓單車族騎得驚心膽跳。

市議員吳瓊華向市府觀光局爭取在河堤上設自行車道，觀光局在去年10月開始規劃施工，經過水利署同意，在環河路三段旁的大里溪堤防，進行環河自行車道建置的工程，為了解工程進度，吳瓊華今天邀請觀光局等相關單位到自行車道進行會勘。

吳瓊華表示，烏日一直都沒有一條單車專屬的自行車道，經過爭取，總算於去年10月開始動工了，而且基於安全考量，觀光局還設有欄杆，4米寬也比台中市其他專用自行車道為寬，預計今年6月就可完工，屆時附近的民眾，都可在堤防上騎單車，也可慢跑，為烏日增加一處好的遊憩，暑假就可親子遊。

觀光局觀光工程科科長葉慶隆表示，從去年10月開始，展開從湖日廣場到烏日大橋下的環河自行車道的工程施工，全長1.2公里，寬4米，地面是混凝土粉光拉毛鋪面，欄杆是塑鋼材質，不容易腐朽。

葉慶隆表示，環河自行車道將會設4個牽引道，並在烏日大橋的斜張橋下設一個休憩平台，而整條自行車專道也到此為終點，民眾可下至環河路的平面自行車道，屆時觀光局會有指標，指引民眾可騎往正在施工的霧峰的乾溪及烏溪自行道，等於可繞著大里溪、烏溪的自行車道而行。

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