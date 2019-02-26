與Google師培中心合作 新北同榮國小程式教育揭牌

2019-02-26 14:33

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府教育局與Google華人講師培訓中心合作，今在泰山區同榮國小舉行「新北市程式教育體驗中心」揭牌活動。教育局長張明文指出，十二年國教新課綱即將上路，未來程式教育都將列入國、高中教育課程，目前已由Google協助新北超過30位校長完成Google講師認證。

新北市為全台首座與Google華人講師培訓中心合作的縣市，繼先前北區的青山國中小、此次西區的同榮國小，未來程式教育也將在南區的錦和高中展開。同榮國小校長蔡明貴指出，目前校內有6位老師共同研發課程，除結合現有課程的方式，讓學生在科技中更能洞察新知，其他還包括仿生獸、Micro-bit、AR和VR等開發課程都已經在實施，現在主要針對6年級8個班的學生，未來希望擴大至全校44個班。

張明文表示，未來科技會大幅改變生活，所以必須從下一代開始扎根，與產業共同培育數位科技人才，並鼓勵推行「三語」教育，其中包括「華語、英語和程式語言」。

此外，Google華人講師培訓中心創辦人翁嘉驊也指出，2017年台灣得到認證的老師數量為全球第4，此次不只是合作，更是推動全球首創校長級認證講師，將全世界帶到台灣，讓台灣達到國際標準。

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