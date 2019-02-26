這家醫院很佛心 提供女性員工公假免費乳房篩檢

2019-02-26 14:11

〔記者林國賢／雲林報導〕台大雲林分院關心女性員工健康，去年起提供院內女性員工免費乳房檢查，截至1月底為止共1017位受檢，其中3位檢查出乳房腫瘤並已切除治療，防止疾病惡化，同仁揪甘心。

台大雲林分院院長黃瑞仁表示，2004年他剛接任雲林分院副院長不久，即聽聞一位年輕女性員工罹患乳癌去世，留下年幼子女；去年又傳出兩位女性員工乳癌噩耗發生，對員工、對醫院造成無法彌補的損失，因此規劃女性員工免費乳房超音波檢查，並給予公假。

黃瑞仁說，截至今年初共有1017人受檢，受檢率80%。其中有185位因纖維腺瘤或良性腫瘤需要持續追蹤複檢，複檢後11位接受切片檢查，3位手術切除腫瘤，目前健康非常良好。

婦幼醫學中心暨婦女健康中心主任徐明洸表示，根據衛生福利部106年十大死因統計，女性乳癌位居第四，而乳癌為我國婦女發生率第1位之癌症，約為每10萬名婦女188-194人，而且逐年增加，現在每年新增病例已達1萬人。

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