普悠瑪事故家屬痛批台鐵：車上裝卡拉OK不是我們需要的

2019-02-26 12:20

［記者張存薇／台東報導］1021普悠瑪列車事故已發生4個多月，罹難家屬、傷者仍等不到台鐵「主動關心」，2、30位普悠瑪事故自救會今天在議長吳秀華、成功鎮長黃博昌陪同下，向縣長饒慶鈴及巡察監委陳情，家屬代表董小羚痛批，台鐵局從不「主動關心」，台東需要一條安全回家的路，而不是在火車上裝卡拉OK！希望縣府協助，讓家屬、傷者能獲得公平、公正、合理的賠償。

多位罹難者家屬、傷者今天到縣府陳情，談及逝去的親人仍悲痛、無奈，只希望趕快給罹難者、傷者一個交代。董小羚說，事故發生迄今4個多月，但幾乎沒有進展，包括傷者向台鐵局提出財物損失、醫療單據等都沒有下文，協調會上給的承諾根本沒做到，且受傷程度僅分為重傷、輕傷，但很多傷者有肩胛骨、手臂疼痛等後遺症，到底該怎麼談賠償？希望縣府協助大家。

饒慶鈴說，台鐵基層及縣府員工都很辛苦幫忙，但縣府不是拍板的單位，對於這件事很無力，但希望大家一起努力，與家屬站在一起，向中央爭取應有的權益。

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