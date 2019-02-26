高鐵商務車廂4/1取消9折優惠 南港－左營貴250元

2019-02-26 11:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵商務車廂全票票價，將於4月1日起取消9折優惠調回原價（政府備查票價），優待票仍維持政府原價5折，信用卡商務車廂升等優惠仍持續實施。最長途的南港－左營，現在商務車廂票價2250元，4月1日起調整回2500元、台北－台中1125元調整至1250元、台北－左營2195元調整至2440元。

高鐵公司指出，商務車廂過去實施優惠票價，是要提升商務車廂乘載率，但考量商務車廂乘載率已提升，且尖峰時段部分車次更出現一位難求狀況，為維持商務車廂服務品質，從今年4月1日起將全票售價由現行9折調整回原價，並自3月5日起開放預售。這是商務車廂繼2017年8月，從全票8折調整為9折後，再次減少優惠。

高鐵信用卡優惠專案於2011年推出，目前商務車廂升等優惠共16家合作銀行，4月1日起，信用卡商務車廂升等優惠仍持續實施。

另外，高鐵公司將從3月起，調整商務車廂免費供應的點心品項，除保留原旅客反應很好的點心外，總共會精選8項甜點心、8項鹹點心，提供商務車廂旅客更精緻的享受。

這次商務車廂點心選擇，以呈現在地食材特色、推廣台灣本土品牌、協助相關弱勢團體為主軸，再注入口味創新及國際潮流的新體驗；所有商務車廂點心製程均經ISO22000或HACCP食品安全認證，台灣高鐵公司期望在提供旅客安心美味點心之餘，同時兼顧企業社會責任，為台灣社會盡一分心力。

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