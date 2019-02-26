兒「歌廳秀」畢業照媽一看崩潰 網笑：攝影師是葉啟田粉

2019-02-26 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕再幾個月就是畢業季了，學校也開始拍起畢業照，有媽媽看見兒子幼兒園的畢業照，滿滿的復古風，讓她無法接受，崩潰大喊，「還我3500」。

「好不容易熬到大班要畢業了」，近日兒子拍完畢業照，老師讓家長從檔案中選擇喜歡的照片，這名媽媽充滿期待地打開光碟，一看卻傻眼了，崩潰直呼，「我怎麼看到了歌廳秀、歌廳秀、歌廳秀！？」「我不要葉啟田」，她到臉書社團「爆怨公社」貼出兒子的畢業照，姿勢、服裝、背景都很復古，不管是穿著藍色外套，手拿麥克風一展歌喉，或是將外套拿起批在右肩展現瀟灑的一面，都既帥氣又可愛，搭配滿滿歌廳秀風格的背景，復古味十足。

雖然有網友同樣認為風格沒有現代感，「這到底是...啥年代的攝影師拍的」、「攝影師為什麼這麼老派，妳兒子表情不錯啊！應該拍個機長還是警察還差不多」；不過不少網友覺得別有風味，「很好看啊～超帥的餒」、「不會啦！都很好看，我兒子的，還一手拿槍一手拿長刀勒！帶墨鏡，不過我兒子超高興的」、「噴笑！但只有小時候會這樣給拍啊～回憶無價」、「攝影師是葉啟田粉」、「其實這是方順吉唷～社會是溜溜秋秋萬事著靠目賙」、「所以其實你兒上的是演員訓練班」。

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