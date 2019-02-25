惡劣！喪服、過期藥物、故障電器當愛心物資 急難救助會傻眼

2019-02-25 21:59

〔記者湯世名／彰化報導〕惡劣！彰化縣花壇急難救助會最近進行年終整理民眾捐贈的愛心物資時，打開袋子赫然發現竟有爛掉的香蕉、過期藥物，甚至連喪服、往生者遺物也拿來捐，儼然把急難救助會當成垃圾場，讓社工人員傻眼，氣憤之餘還得幫忙清理，呼籲民眾愛心捐贈是「還能用的乾淨物品」，不要再把該丟棄的廢棄物丟過來了。

花壇急難救助會發言人陳元銘指出，今年農曆年前民眾大掃除，多會選擇將家裡的舊衣、不用的物資捐出，但有許多人卻不懂分辨「還能用只是不需要的好東西」，和「早該丟棄卻誤以為是愛心的廢棄物」，把物資裝入塑膠袋後，整袋拿來他們的急難救助會門口放置。

最近救助會成員進行年終分類整理，把一袋袋的物資打開分類時，赫然發現裏頭不只有寶特瓶、鋁箔包、爛掉的香蕉、馬克杯、布娃娃、紙袋等垃圾或資源回收物，甚至有過期的藥品，更誇張的是還有喪服與疑似往生者的衣物、鞋子，讓社工人員分類到身心俱疲，忍不住大嘆：「這裡是資源回收場嗎？」

陳元銘表示，其實不只是他們，許多慈善單位也都有類似困擾，有些東西不是不收，而是民眾應把這些東西送到合適的處所，例如二手書應該送圖書館交換區，兒童用品送家扶中心，老人用品送華山基金會，新鮮蔬果應送地方長照共餐點，而垃圾則應送回收車或垃圾車。

他強調，他們每年約幫助鄉內300名低收入戶、獨居或清寒人士，的確很需要外界捐贈的物資，但民眾若要愛心捐贈，應是「還能用的乾淨物品」，有許多好心民眾捐物資，白米、水果、尿布等生活用品，衣服也是新的，讓他們很感動，而該丟棄的廢棄物則應做好回收，不要把救助會等單位當作「垃圾場」，丟給社工浪費時間整理。

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