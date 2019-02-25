春暖花開三月 台灣豫劇團在高雄推出47場藝文饗宴

2019-02-25 20:48

〔記者蘇福男／岡山報導〕傳統藝術中心台灣豫劇團「2019傳統戲曲任意門」系列活動3月5日至24日，將在岡山文化中心熱鬧登場，除安排有3場精彩創意傳統好戲，另規劃39場校園藝術教育演出，和2場體驗工作坊、3場藝術人文教育研習會，總計47場的豐盛藝文饗宴，要讓民眾盡情遨遊於戲曲藝文天地。

春暖花開的三月天，台灣豫劇團邀集南部地區13個傳統藝術團隊，聯合推出四大精彩演出暨活動，其中，3場精彩創意傳統好戲演出時間及戲碼，分別為3月10日春美歌劇團《劉瑞蓮護國》、3月17日台灣豫劇團《唐伯虎點秋香》、3月24日少年歌子計畫團隊-新編青春版《王魁負桂英》，演出時間均為下午2點半，目前開放索票中 （每人限索2張，不選席，對號入座，2點20分前入座，開演前10分鐘開放現場無票觀眾補位），索票地點：台灣豫劇團（07-5828753轉65）或岡山文化中心（07-6262620）。

藝術人文教育研習會分別於3月10日、17日、24日上午9點40分在岡山文化中心圖書館演講廳舉行，師資分別為春美歌劇團郭春美、台灣豫劇團朱海珊及劇透工作室黃雅蓉，歡迎學校教師或有志於推廣戲曲藝術教育的社會人士報名參加，詳情請洽台灣豫劇團粉絲頁。

傳統藝術中心主任陳濟民今天在記者會表示，傳藝中心目前計有三大園區，包含每年有百萬遊客入園的宜蘭傳藝園區，位於台北士林的台灣戲曲中心及預計3年後落成的高雄傳藝園區，專責推動傳統藝術推廣、保存及傳承。

台灣豫劇團自2006年開始，便與傳統表演藝術團隊結盟「南戲小鎮」，在南部地區以「分進」、「合擊」等不同的策略方式，進行傳統戲曲藝術推廣，2013年與高市文化局合辦「傳統戲曲任意門」，打破以往送戲上門「被動式」的接受，轉化為「主動式」的參與戲劇活動，讓民眾透過親身體驗的方式，感受傳統戲曲之美。

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