烏山頭八田與一園區景觀再升級！造景手法表追思敬意

2019-02-25 22:17

〔記者王俊忠／台南報導〕歷經兩年多設計、施工的烏山頭水庫八田與一紀念園區戶外景觀工程已完工啟用，嘉南農田水利會長楊明風表示，為使園區景觀再提升、動線規劃更有特色，委由專業環境造型公司量身打造，改造環境讓遊客恍如置身日本；景觀特色把八田技師對嘉南平原貢獻，透過庭園造景手法表達追思敬意。

整個八田與一戶外景觀工程設計理念也將烏山頭水庫周邊的景觀特色縮影在八田園區內，園區內以人工湖代表烏山頭水庫，源頭設置10座當地石塊，代表八田與一技師一家人佇立守護在烏山頭水庫旁；池中羅列的小島意味著烏山頭水庫是千島湖，小島是其縮影。

此外，模擬西口小瑞士的豎井在八田園區也可以看見，透過縮小版的水利設施，代表曾文與烏山頭水庫水資源串聯運用，有著水循環再利用及生生不息的設計意涵及關聯性。另，園區內規劃1處果樹區，代表八田技師當年引進許多水果試種，其中最具代表是愛文芒果及羅李亮果樹，有烏山頭水庫完工後為南台灣農業帶來嶄新氣象的意涵。

水利會表示，庭園全區景石排設是相當獨特的一環，景石是由日本重量級大師「小口基實」來安置，其手法依據早期日式庭園的作法，仿日本早期石丁時代的風格營造，其特色以大氣為主，並融入禪風，讓烏山頭水庫之美在八田園區相呼應，遊客可感受大師獨到手法之處。

楊明風說，整區的庭園動線設計是用迴遊式庭園手法來規劃，讓遊客行走時有柳暗花明又一春的感受，從規劃、設計到施工過程，精緻日式工藝融入整個園區，水利會竭誠歡迎國內、外遊客親臨感受。

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