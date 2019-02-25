弘光老師當主播、演員拍片教生活知識 PO網供民眾學習

2019-02-25 14:11

〔記者張軒哲／台中報導〕 透過高教深耕計劃執行，提升高教公共性，將辦學特色資源分享。弘光科技大學「健康民生創新數位教材」由各科系老師粉墨登場拍片，充當主播甚至演員，教授民眾各種生活知識，內容涵蓋各種領域，從就醫、親子互動、精油挑選、手機維修、扭傷處理、手部及腿部按摩等，已經製作16支影片放在YouTube分享供民眾觀看，希望透過影片讓民眾學到實用生活知識。

現在人手一支手機，資訊工程系主任徐永煜以最貼近生活議題，拍攝「手機基本知識」影片，介紹手機保養與維護、故障排除、帳號維護。徐永煜表示，不少人為了讓手機的運作速度快一點，會加裝加速程式以及清理大師，不過，他建議千萬不要安裝，因為這些程式裝了不會增快手機處理速度，也不會清理掉想要清除的東西。

在手機保養充電上，徐永煜說，由於目前手機鋰電池功能可以隨時充、放電，因此不用等到完全沒電在充電，建議電力在30%便可充電，睡覺時充電也沒關係，只要隔天記得把手機電源拔除即可，切勿使用來路不明的充電線，因為沒有認證的手機線會危害手機。

徐永煜也建議，手機萬一不小心浸水，千萬不要開機或充電，更不要相信來路不明的偏方，例如手機丟米缸或吹風機，這樣只會造成手機電路板短路，要把握黃金72小時趕緊送修，「72小時之後內部零件可能恐開始生鏽。」其他像鈴聲不響、鈴聲變小、LINE不通知、電話接不起來，百分之90均可經過重新開機解決，如果沒有辦法解決，再去送修。

物理治療系主任陳志鳴拍片，甚至當起演員教導民眾「腳踝扭傷該怎麼辦？」陳志鳴指出，腳踝扭傷俗稱翻腳刀，常受傷的是外側韌帶，受傷後立即會產生局部腫脹、疼痛，並造成關節無法活動、承受重量等，萬一不小心發生，首先先把傷者適當移到安全地方，再進一步用彈性繃帶固定。

弘光科大行政副校長蘇弘毅表示，學校落實社會責任，提升高教公共性，希望教師把實用的生活知識分享給社會大眾，這次各系老師先拍攝16支生活常識的相關影片，放在YouTube網路平台（網址https://goo.gl/JcB1U4），內容相當多元。

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