機師罷工落幕 華航致內部公開信：勿忘為彼此別上微笑

2019-02-24 20:18

〔記者陳宜加／台北報導〕華航機師罷工落幕，華航發給員工一封公開信，表示勞資對立絕對沒有輸贏，3年兩度罷工，即使是幸福企業，員工對於幸福的衡量也有不同面向，消弭認知差距並增加良性對話，是未來最重要的課題，未來研擬開放旁聽勞資會議，或內部直播協商會議。華航強調，願意記取60年來的歡笑與淚水，為彼此別上梅花，也勿忘為彼此別上微笑。

華航信中表示，機師工會春節發動罷工，經過談判團隊折衝，歷經4次馬拉松式協商，終於2月14日達成協議並簽署團協，且2022年8月31日前不再發動罷工。

華航感謝罷工期間，聯管、航務、修護、客運、貨運、空品營銷等各地勤團隊犧牲休假、互相支援調整航班，達9成航班維持正常；也感謝站在第一線直接面對旅客的空服、地服、客服、票務、各營業單位與外站一線同仁，用微笑面對壓力與責難，公司永難忘懷。

華航並感謝堅守崗位的機師，不畏譏謗、堅持初衷，上機執勤履行對旅客的承諾，並感謝領回檢定證，為華航裝回翅膀的同仁，更感謝原本對立的機師顧念華航品牌與長遠發展，及時踩剎車為公司止血，在談判桌解決爭議，重啟勞資對話，找回系出同脈的情感。

華航說，罷工在激情中結束了，公司談判團隊從去年8月起，基於企業長久經營與對全體員工、股東權益負責的基礎上，據理力爭，無論多少夜晚加班的準備，或以嚴肅心情面對凌晨開會的挑戰，甚至眾目睽睽直播下的專業素養與不卑不亢，以及談話性節目中談笑面對萬箭齊發，卻又能泰然自若擲地有聲，說出多數華航人心中想說的話，面對激情難退的同事，手心手背萬般斟酌，為華航的明天，你我的將來，留下扎根的綠苗，為明天的起飛，留下燦爛的藍天。

至於反對用罷工訴諸爭議的大部分內勤同仁，華航表示，各位自告奮勇走上街頭，在冷風中大喊華航加油，各位的心聲公司都聽到了，勞資對立絕對沒有輸贏，只有華航這個家走向覆巢還是轉危為安的思考。

華航強調，華航因各自專業職種繁多，因此一大家人中各有門戶，各有管理問題，也有各自追求的幸福，若某一群人的幸福遮蔽了另一群人的天空，是不會有好結果的，談判同仁去年無法全盤答應機師同仁的訴求，乃至罷工期間談判對每一項協議，都是精算琢磨成本、調整後提出對案，心裡面費心斟酌的是所有部門未來的幸福不受排擠、股東權益不會因為莽撞判斷受損，甚至華航長遠的品牌形象與社會必須共同承擔的各項隱形成本。

華航表示，深切自省3年兩度罷工，雖然原因各異，但也發現即使是幸福企業，員工對於幸福的衡量也有不同面向，如何消弭認知差距、增加良性對話，將是未來管理上最重要的課題，華航內部原本手足兄弟般的義氣相挺，原本的優點也可能是管理上的盲點，未來將以聆聽取代傳達，以討論代替衝突。基於與機師協商的經驗，未來將研擬開放同仁列席旁聽勞資會議，或開放內部直播協商會議，以化解疑慮。

華航喊話，華航已經60年了，無論一甲子以來凝聚的珍貴信仰與歷史的傳承，或經歷過的損失與創痛，甚至因為時代變革，新世代思維對管理上的衝擊，都將成為繼續邁步向前的動力與繼續茁壯的養分，同仁待遇改善了，也陸續添購新世代飛機，制服也換上鮮豔奪目的新裝，華航願意記取六十年來的歡笑與淚水，讓我們為彼此別上梅花，也勿忘為彼此別上微笑。

華航最後說，跌倒了，我們站起來，因為我們知道，為了明天我們會更勇敢，更堅強，因為我們和我們的家人值得更幸福，更美好的未來。

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