石虎路殺頻傳 南投縣首設省道防護網

2019-02-24 21:47

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年初苗栗、南投相繼出現瀕臨絕種保育類動物石虎遭路殺事件，引發外界關注，近來公路總局南投工務段，則是在省道台16線，首度設置動物防護網，透過設在路旁的低矮鐵網，避免石虎、白鼻心，甚至是流浪貓狗闖入，盼減少路殺，也維護用路人安全，成為南投境內省道首座動物防護設施。

特生中心表示，過去台16線約在4公里處，曾發生2起石虎路殺，代表當地是石虎的活動範圍，由於該路段位處彎道，車速也不慢，以致動物來不及反應，過去除石虎路殺，還有白鼻心、流浪貓狗等，才會建議在此設防護網。

當地民眾指出，該路段前有一處路口，設有注意石虎的警告牌，但因牌面小、不醒目，夜間更是難以發揮作用，建議公路單位應增加牌面光源，才能與防護網互相搭配，有助減少路殺。

另有民眾認為，石虎慣行路徑遭防護網阻擋，恐使石虎從他處竄出挨撞，盼能增加生態廊道，才能真正保護石虎。

特生中心回應，該路段在未設置防護網的部分，其實是橋梁與高架道路，動物可循地面通往對面，才未另外增設生態廊道。

南投工務段表示，近年持續檢討轄管道路的路殺案件，由於當地曾發生案例，才會設置長達116公尺的防護網，至於警告牌面的太小，礙於法規限制不能擅自加大，但有關牌示增加自發光源的建議，則會納入研議。

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