同婚開創市場新商機 週邊產業鎖定同志

2019-02-24 20:41

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣即將成為亞洲第一個同性婚姻合法國家，週邊產業也蓄勢待發，除了在台逐漸成熟的的婚宴商機，旅遊產業也持續觀察同志族群市場需求，不排除推出主題活動，旅行社比照新人提供蜜月專案，航空公司也可望打造同志專屬行程。

行政院提出「司法院釋字第748號解釋施行法」，今年5月24日前，台灣將成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家。且根據統計，同志社群每年創造GDP高達4.6兆美元，同志高收入、高消費力，造就「粉紅經濟」。

不少航空公司鎖定同志市場，主打友善、多元，澳洲航空公開支持婚姻平權、達美航空響應同志遊行並為同志打造專屬行程；前年重返台灣天空的加拿大航空也在台挺同，參與同志大遊行、表態支持婚姻平權。

加航台灣區總經理陳美至透露，同婚上路後，不排除推出同志蜜月專案，目前正在籌劃。加航認為同志一律平等，台灣官網已設置同志專區，表達友善並主動導覽同志相關活動、企業，協助同志旅客規劃行程。

曾推出不少蜜月行程的雄獅旅遊觀察，歐洲是新人首選目的地，均提供新人專屬蜜月套房、燭光晚餐，禮金優惠等。雄獅總經理游國珍表示，不分同性、異性，未來同性伴侶若出示結婚證書，將提供相同服務。

他指出，蜜月旅行是旅行團中重要一環，不設限同志族群，未來將觀察市場需求，不排除推出主題產品。可樂旅遊也說，同婚合法後，新人提供相關證明，不分同性或異性，尊重多元，不排斥辦理同志蜜月團。

婚宴業者小熊觀察，台灣北部風氣較開放，不少同志伴侶拍攝婚紗、辦理婚宴，同婚合法後，相關資訊將更容易搜尋，多數同志未曾想過結婚，整體社會氛圍也是考驗，包括同志新人須出櫃、家長出席意願等。

楊姓婚攝業者則表示，同婚合法後，未來同志新人舉辦實質婚禮的意願勢必更高，加上年輕一代抱持樂觀其成的態度，相信婚禮產業對同志更友善、更多元。

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