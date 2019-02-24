台中清潔隊臨時人員月薪可達3萬3 千餘人拚搶！

2019-02-24 20:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕環保局清潔隊今日甄選臨時人員，因包括底薪加上獎金，月薪可達3萬3千元，吸引1895人報考，有14人具碩士學歷；環保局舉辦體能與資源回收分類技能甄選，預計錄取165人，平均錄取率約8.7%，訂27日公告錄取名單。

環保局指出，今年1895名報考人當中，男性佔1419名、女性則是476名，學歷以具大專以上學歷者報考最多，有859人報名，佔4成5；高中職學歷者814人，佔4成1，另有14人具碩士學歷。

至於報名年齡層，從18歲到62歲都有人報名，又以30到39歲者最多，有699人約佔3成7，有26人20歲以下，另有6人60歲以上。

環保局指出，今年165五名臨時人員甄選，除了一般類組140名外，特別針對中高齡、獨力負擔家計、低收入戶、原住民、勞工安全衛生等特定身份市民提供25名的保障名額。

今日甄選採體能測試與資源回收分類技能二項辦理，體能測試採「30公尺負重折返跑（共60公尺）」，依照男女先天體能不同，參考專家學者建議及其他縣市作法，維持男性負重沙包15公斤、女性負重10公斤。

「資源回收分類技能測驗」，應考者需在限時25秒時間內，將可回收與不可回收的物品，正確分類至標示回收桶內，最終統計正確的回收物件數量後，換算成分數。

因臨時人員月薪可達3萬3千元以上，報名者莫不卯足全力拚佳績，在負重折返跑時，不少人全力衝刺，有人跑到原點腿軟倒地，還有人急到半途跌倒，懊惱不已；資源回收分類則考驗眼明手快的功力，很多人說分到後來簡直只能憑直覺丟，顧不了正不正確。

環保局指出，兩項測驗比重各佔一半，各類組考生依總成績高低順序足額錄取，訂27日公告錄取名單，依缺額在3月及8月分兩階段分發。

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