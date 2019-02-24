自助人助 寄養童縫手工書募助學金

2019-02-24 15:20

［記者黃淑莉／雲林報導］「來哦！來哦！萬元麵包機便宜賣…」雲林家扶中心今天在虎尾雲林故事屋對面舉辦「無窮世代~掏掏口袋零錢圓貧童讀書夢」義賣，籌募108年助學金經費，雲林家扶中心主任廖志文說，3月9日助學金發放需500萬元，現只募得200多萬元，還有200多萬元缺口。

今天的義賣物品琳瑯滿目，吸引許多民眾前往「掏」寶，有家長帶著孩子挑選玩具、文具，也有家庭主婦賣鍋子、衣服及背包，虎尾鎮長丁學忠等人也到場響應。

雲林家扶中心社工督導毆厚成表示，這次有許多民眾捐助物資，高雄一位五金百貨業者捐了各種百貨家電，有麵包機、豆漿機、電鍋、音響、電水壺等；台北的許小姐則用日本進口的布料，縫製各種拼布包、布娃娃、零錢包，還有一位熱心民眾送了一大袋的知名小汽車。

更令人感動是10多名家扶中心寄養孩童，自己縫製了10多本手工書義賣，歐厚成說，這群寄養孩童是國小3至6年級學生，在一次營隊中得知雲林家扶正在籌募助學金，讓經濟弱勢學生能安心就學，特別縫製手工書義賣。

雲林家扶中心主任廖志文指出，雲林家扶每年3、9月頒發助學金，每次約需500萬元，受到大環境景氣不佳、年金改革等因素衝擊，去年至今捐款減少3成，另每月終止認養有1、20件，下月9日就要頒發的助學金目前只募得200多萬元，缺口還有200多萬元，透過義賣活動籌款，也讓外界知道家扶在籌募助學金。

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