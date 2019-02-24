家扶助學頒贈近700萬元 學子奮發回報助學人

2019-02-24 15:12

［記者王涵平／台南報導］北台南家扶今日頒出近700萬助學金，800餘位兒少受惠，學子分享奮發向學歷程，回報各界助學人的恩情。

目前就讀成大外文系一年級的陳莊媚，父親因中風導致終身癱瘓在床，後又罹癌，家中經濟僅賴新住民母親張羅，所幸有助學人贊助，才能順利升讀大學。她也以自己一度找不到人生目標及迷惘的心路歷程，激勵同學面對人生黑暗期，要有永不放棄的挑戰精神，透過教育找到自己的價值。

因父母皆不在身邊，目前就讀護專的連于萱由姑姑及阿公阿嬤撫養，一度面臨休學，在家扶協助下將於6月順利畢業。她今日獻唱「感謝您的愛」，讓阿公阿嬤淚灑現場，也謝謝助學人，讓家庭重新看到希望。

北台南家扶鼓勵學子能透過教育方式幫助家庭脫貧並翻轉生命。在台灣冷鏈協會理事長程東和的建議下，自2011年開始推動全國家扶首創的｢技職證照獎勵金」，激勵並提升學子就業競爭力，已有82位同學考取114張證照。

北台南家扶主任莊淑惠表示，每學期都需籌措逾650萬元助學金，壓得社工喘不過氣，這學期獲捐款台南開基玉皇宮100萬元、懋莉70萬元等支持，希望各界能持續關注，讓弱勢學子開展新的人生。

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