終結放榜新聞 陳其邁公開挺雄中、雄女

2019-02-24 12:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院副院長陳其邁今天上午返回母校雄中，參加「2019英雄返校，雄中自衛隊出巡」活動，對於雄中、雄女學生爭取成績公布當天，不再發布放榜新聞，陳其邁表達支持。

明天是學測放榜日，雄中、雄女學生發起「終結放榜新聞：拒絕成功模板，停止製造神話」連署，包括北市建中、北一女等明星高中學生也表態響應。

起因於去年放榜時，考上台大醫科的一名雄女畢業生，被媒體問及與雄中學霸男友的感情，今年兩人感情生波後，引發網友大肆討論，讓雄女、雄中學弟妹不滿，以「風狗浪．港都學生思潮」名義發起「終結放榜新聞」連署。

針對這項連署，畢業於雄中的陳其邁受訪時表示「我非常支持」。陳其邁說，尤其在高雄，不管是雄中、雄女或很多基層教師、校長，都非常支持這個活動，不管是雄中或其他學校的高中學生，其實唸書、考試都不須特別把它提出來，甚至成為學校互相比較、或影響學生私領域。

陳其邁強調，考試考得好當然高興，但要讓學生私領域得到保障，「考試不應該讓各個學校當作一個特別的事件，我覺得大可不必。」

陳其邁說，「風狗浪」很多學生站出來，代表學生對於自我的反省，他覺得非常好，也替學弟妹感到驕傲及高興，支持他們。

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