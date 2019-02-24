228連假何處去 南瀛天文館邀你來尋鑽石

2019-02-24 10:12

〔記者萬于甄／台南報導〕228連假即將來到，南瀛天文館以春季星座「室女的鑽石」為主題，規劃一系列趣味活動，將希臘神話中掌管農業與穀物的女神狄密特，其身上配戴的璀璨大鑽石作為故事背景，邀請大小朋友一同在天文館尋找鑽石。

南瀛天文館表示，春季的星空彷彿一張藏寶圖，天文館以春季星座及神話故事作為主題，安排親子透過課程一起認識春季著名的星座，並以虛擬實境裝置模擬夜晚的星空，讓民眾可親自戴上VR體驗，依循方位找到春季大鑽石。

此外，2月28日至3月3日連假期間，民眾到南瀛天文館參觀，憑當日展示館門票即可參與「星空藏寶圖之尋找鑽石大作戰」主題尋寶闖關活動；天文館研發的「星空運動會」天文競賽活動，內容精彩豐富。

南瀛天文館說明，VR體驗活動在3月2日下午舉辦，採網路預先報名制，國小一年級以上親子都能參加，有興趣的民眾可先至南瀛天文館官網報名；「星空運動會」則採現場報名，最終勝利者就能帶走女神狄密特的水晶鑽戒，歡迎大小朋友228連假一同到南瀛天文館尋找春季星空中的大秘寶。

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