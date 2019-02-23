母違規收托罰6千 女兒現身再被罰6萬

2019-02-23 18:41

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市社會局日前在善化查獲無照保母違規收托，沒想到到場關心的保母女兒被社工認出曾被裁罰。社工隔日清晨到女兒住家附近站崗，果然發現違規收托的情事，且收托人數也嚴重超標，因此當場開罰6萬元。

社會局日前接獲民眾檢舉，在善化區查獲無照保母違規收托2歲以下幼童並開罰6千元。社工在稽查當下認出到場關心的違規保母女兒，過去也曾有無照收托被裁罰的紀錄，因此22日清晨6點多前往女兒住家站崗，果然發現有幼童送托。社工在副局長顏靚殷率領下，同日下午前往稽查，果然發現無照收托且環境不合格。

社會局表示，該女與另一位友人在自宅3層樓透天共收托10名幼童，每位幼童每月收取1萬5千元的托育費用，除了照顧人力明顯不足，幼兒餐具及杯具尚未清洗，廚房繕食區、起居室都顯得零亂，照顧環境及品質都對幼童有潛在危險。

社會局長黃志中表示，該女原是居家托育服務中心的保母，疑似因為不想受到約束，想多接一些幼童才退出保母登記，自行在家中收托，但收托人數和環境都不符規定，因此依法開罰6萬元，並限期輔導其申辦設立許可，而社會局後續也將協助家長媒合其他保母或托嬰中心。

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