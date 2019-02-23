南投縣文化局圖書館重新開館 電影放映廳不輸電影院

2019-02-23 16:06

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府文化局圖書館歷經兩個多月的結構補強工程，23日舉辦重新開館慶祝活動，不但發送附有兌獎券的幸運氣球給前往借閱圖書的民眾，整個圖書館也煥然一新，尤其擁有250個座位的7樓電影放映廳，每週六下午2點固定放映電影供民眾免費欣賞，設備與環境絲毫不輸電影院，並計畫明年擴充為大型螢幕，提供民眾更優質的欣賞電影休憩空間。

位於縣府大樓對面的南投縣政府文化局圖書館，為讓民眾有更安全舒適的閱讀環境，去年底暫時封館進行結構補強工程，還在1樓裝設防震阻尼器，民眾可透過玻璃看到阻尼器，兼具防震教育功能。此外，入口處也設置櫥窗，展示各種主題新書，及在4樓普通閱覽室設置空氣清淨設備，整個圖書館各個空間經過重新整理後，顯得煥然一新。

今天的重新開館慶祝活動，由文化局長林榮森主持，現場發送附有兌獎券的幸運氣球給民眾，其中60位幸運民眾可獲得500元圖書禮券及可愛抱枕等好運贈品，另推出認識圖書館的闖關遊戲，民眾於時間內闖關成功，即可獲得精美馬卡龍鑰匙圈乙份，吸引許多眾參與。

林榮森表示，該局圖書館藏書豐富，是民眾從事閱讀休閒最佳去處，在國家圖書館舉辦的107臺灣閱讀風貌調查中，於民眾每人到館次數類別獲得全國第2名，歡迎民眾多加利用。

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