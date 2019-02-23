基隆到萬里塞車熱點 短期改善方案啟動

2019-02-23 15:35

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市與新北市金山萬里主要連絡道基金公路，每到假日必塞，公路總局將在基金二路、台62線（萬瑞快速道路）出口處進行路口改善工程，在年底前完成，未來萬里往台62線方向會多1個車道，緩解假日塞車。

基金公路每到假日就壅塞，附近居民假日都不敢出門，尤其是台62線出口匯入基金二路處一直到西濱公路、萬里，被列為必塞熱點。

基金一、二、三路去年底已移撥公路總局一區處維養，基隆工務段段長李佳輯說，已經和相關單位到基金二、三路勘查，原本市府有實施調撥車道的規劃，但相關單位認為基隆市境內沒有實施調撥車道的經驗，較不適用。

基隆工務段將在台62線出口處進行路口改善工程，基金二路縮減100公尺的中央分隔島，由萬里往台62線方向會多出1車道，增加儲車空間；此外，現正在做交通流量調查，會依調查結果調整號誌時相的秒數，緩減塞車情況，年底會完工。

至於長期之道必須興建外環道，公路總局一區養護工程處企劃科已經發包進行基隆至萬里外環道可行性評估，目前顧問公司已勘選2條路線，從台62線出口高架跨越基金二路，銜接西濱公路，顧問公司將針對工程可行性、環境影響評估和經濟效益等進行評估，預計明年初才會定案。

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