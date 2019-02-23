阿塱壹部落巡山員稱目擊台灣雲豹獵捕山羊 台東林管處確認中

2019-02-23 14:11

［記者黃明堂／台東報導］台灣雲豹還存在嗎？台東縣達仁鄉阿塱壹部落傳出有巡守隊人員目睹台灣雲豹撲向山崖獵捕山羊，也有人說騎機車遇到雲豹，台東林管處表示，數十年來的大武山生態調查，均未發現與台灣雲豹相關，但林管處會向發現的族人們進行了解。

排灣族醫師高正治說，去年6月達仁鄉安朔部落（阿塱壹部落）成立傳統領域巡守隊，守護傳統領域，結果有2組隊員都反映在巡守時目睹台灣雲豹。

有隊員描述看見一隻雲豹在樹上行走，並撲向山崖上的山羊；另組隊員也說，雲豹從行進中的機車前跑過，很快爬到樹上不見蹤影。

高正治說，站在部落自然主權立場，決議由自己保護與調查雲豹，禁絕外人入內狩獵，並要求林務局停止伐木等干擾。

阿塱壹部落會議主席潘志華向媒體証實有巡守隊人員目睹台灣雲豹，但時間和地點不便透露。

台東大學生命科學系教授劉炯錫表示，他在1998年訪談布農族狩獵文化時，當時有人聲稱曾捕獲雲豹，因怕被「野生動物保育法」取締而自行燒毀。

台東林管處副處長黃群策表示，對於這項訊息很重視，但過去林管處曾數度對大武山做生態調查，都沒有台灣雲豹的任何相關發現，連排遺也沒有看到。

黃群策說，日本文獻有記錄日治時期在台灣捕獲24頭台灣雲豹，此後就沒有與台灣雲豹相關文獻。

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