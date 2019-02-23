高雄邀鄧紫棋代言破功 潘恆旭談原因「不想花錢」

2019-02-23 13:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局原本打算邀請鄧紫琪、林夕擔任3、4月觀光代言人，但已確定破功，改邀香港文化之父榮念曾。觀光局長潘恆旭昨接受電台訪問時透露，主因是希望不花錢請代言人。

高雄市政府推廣觀光，今年起每個月都有不同的觀光代言人，1月是白冰冰、2月是陳文茜，3、4月原定調為「香港月」，市府還先放出風聲，計畫邀請人氣歌手鄧紫棋、知名填詞人林夕擔任代言人。

不過，此計畫遭鄧紫棋經紀人否認，至於曾批韓國瑜是「直銷騙子」的林夕，也沒下文。

高雄市觀光局長潘恆旭昨天接受快樂聯播網訪問時說， 原本要邀請林夕，因有人推薦蓬萊祖師級的香港文化之父榮念曾更適宜，所以已經確認3月觀光代言人是榮念曾。

潘恆旭說，4月辦全中運，將邀請世界桌球冠軍莊智淵，莊的母親已先允諾，預計本周日登門拜訪莊智淵。

至於邀請鄧紫琪當代言人一事，潘恆旭解釋說，因為鄧紫棋有經紀約，冠名贊助需要花一筆錢，一開始的策略就是希望不花錢請代言人，「談到情義以外的，我們可以提供其他的資源交換或幫助。需要錢合作的關係，不是我們想要經營的長期關係。」

潘恆旭也提到，5月是高雄鳳山高中畢業的林宥嘉；6月是yahoo虛擬偶像虎妮；7月邀請史努比和荒謬大師沈玉琳，沈玉琳又邀請飄向北方的作詞者黃明志改編做了一首歌「改變高雄」；8月有最美麗的歐巴桑陳美鳳和藍心湄；9月是鐵獅玉玲瓏許效舜和澎恰恰。

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