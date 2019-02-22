山友都亂丟垃圾？ 網友轟：應該先檢討山屋倉儲不足

2019-02-22 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕雪霸國家公園「三六九山莊」旁山林最近被發現許多「垃圾」，國家公園管理處除了呼籲山友勿再亂丟垃圾，更邀請山友做志工、幫忙將垃圾運下山。但有網友抨擊，雪霸國家公園不應汙名化山友，被燒掉的垃圾有不少是山莊協作因為山莊置物空間不足，暫放在林木間的。

鄭姓網友在臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站」表示，大火燒毀箭竹林後，那些裸露出來的「垃圾」，並非全都是山友隨手棄置的垃圾，還有很大一部分是山莊協作為到訪山友準備的鍋碗瓢盆、睡袋等等，因為山屋空間不足，協作們才會將生活器具擺放到箭竹林內。

蔡姓網友也抨擊，在把垃圾問題全推給山友之前，更重要的應該是檢討，「怎麼把藏東西跟亂丟垃圾的問題分開、解決倉儲」，並且制定好恰當的管理政策。認為國家公園與外界不宜直接批評所以山友及協作。

不過，也有網友不贊同鄭姓網友與蔡姓網友的想法，表示這次發現的垃圾大部分應該都仍是山友隨手丟棄的，「260包中搞不好只有10包是協作的物品」。還有網友分析，一般不靠協作的旅客就算要亂丟垃圾，也不會丟在山莊附近，會丟垃圾在山莊附近的人，應該都與山莊協作認識。有網友更批評，山莊協作都有收費，收了錢就應該負責維護環境。

雪霸國家公園的「三六九山莊」附近山林本月3日發生火災，燒掉大約3公頃的草生地與箭竹林，在火勢撲滅之後，有許多原本藏在山林中的臉盆、睡袋、金屬罐、瓦斯罐、鍋具等雜物與垃圾「現形」。雪霸國家公園管理處粗估，垃圾量總共有260包，管理處除了規劃號召志工在228連假上山幫忙搬垃圾之外，也鼓勵最近登山的山友自發協助將垃圾帶下山，處方將提供小紀念品感謝。

協作全名為高山協作員，多由熟悉山中地形的原住民擔任，協助嚮導、揹負重物及提供餐食及睡袋等，讓一般登山客有付費輕裝登百岳的選項。

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