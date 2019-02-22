雄中雄女抗議「滿級分人數競賽」 網紅議員呱吉響應

2019-02-22 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕大學學測成績下週一（25日）出爐，高雄中學、高雄女中學生於放榜前夕發起「終結放榜新聞：拒絕成功模板，停止製造神話」活動，透過連署書、抗議活動、請校長簽署承諾書等行動，希望改變校方大考後急召滿級分學生上媒體，促使全台各校進行滿級分人數競賽的歪風；網紅議員「呱吉」邱威傑響應訴求，今（22日）行文至台北市的高中，建議校方不要安排滿級分學生受訪。

台北市議員邱威傑臉書發文表示，運動背後的理念在於終止每年各種考試放榜日後，各級學校與媒體聯合發布各種榜首新聞，「校方常常在考後迫不及待地發出採訪通知，讓媒體到校訪問各種學霸與冠軍的故事。一方面做為學校的公關，二方面也是塑造成功神話的基礎。」

邱威傑說，他能理解公開肯定對學生而言的重要意義，被報導是種榮耀，也是給其他學生的鼓勵；但對未成年的孩子來說，訪問有些時候是不可承受之重，正如近期雄女學生的事件，前年也有建中學生假冒滿級分台大醫科同學，藉以反諷這種文化的新聞。

邱威傑認為，「吹捧學霸的成功神話不能為任何人帶來幸福。」遂以議員身分行文北市的學校，邀校方一起終結放榜文化，不再以學業奇觀作為學生與校方的成就來源，尊重學生自由意願，進而鼓勵更多元的成就來源，讓技職與運動方面的榮耀更被社會所關注。

「終結放榜新聞」臉書活動專頁表示，媒體上各校「滿級分競賽」的歪風加深了升學主義下對成績和成功的迷思，忽視升學體制中的階級問題，助長把學生私事當新聞賣點的嗜血文化；該專頁表示，預計明天（23日）中午將連署書、承諾書當面交給雄中、雄女校長，希望校方承諾未來不再主動發採訪通知、主動給媒體學生成績或錄取資料。

「終結放榜新聞：拒絕「成功」模板，停止製造神話」臉書活動專頁

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