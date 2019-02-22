竹北高中27日感恩獻唱 80學生體驗飢餓12

2019-02-22 19:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立竹北高中春季感恩晚會27日傍晚5點起在體育館登場，當天除了學生社團和校園歌唱比賽優勝者的表演，也請來曾沛慈、XN藍洞樂團等藝人獻唱，還有近80名學生參加世界展望會飢餓12的體驗營，歡迎社區民眾共襄盛舉，為他們加油。

竹北高中學聯會公關長蔡孟庭說，今年的感恩晚會以「建竹在北方的夢幻樂園」為名，邀請曾沛慈、呂士軒、文慧如、許淨淳、Karencici、XN藍洞樂團等藝人，以及學校熱舞社、熱音社、吉他社、嘻研社及竹東高中熱舞社為大家帶來精采演出。

另外，竹北高中溪畔之星歌唱比賽的得獎學生也將現場演唱，其中包括個人組冠軍的張鈞皓為熱音社主唱，獨特且渾厚的嗓音，讓他在比賽中脫穎而出，蟬聯兩屆冠軍。

團體組冠軍的張鈞皓和洪譽，以絕美歌喉合唱《你的行李》大受好評，其中，洪譽連續兩年獲得團體組冠軍；從小就開始學唱的她，歌聲扣人心弦、婉轉動聽，令人對她留下深刻的印象。

團體組亞軍的賴姵蓉和何玉涵，默契十足，身為吉他社幹部，她們選唱獨立樂團的音樂，讓聽眾耳目一新，陶醉在他們的表演中。

另外，春季晚會也配合世界展望會，27日中午12點到晚上12點，舉辦「飢餓12體驗營」。期許藉由晚會抒發課業壓力，同時感念師長們平時的諄諄教誨，關懷弱勢族群。演唱會購票入場，原價250元，預購價150元。

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