醫病》血汗機師睡不好 醫師：日睡5小時長期易疲勞

2019-02-22 20:25

〔記者黃旭磊／高雄報導〕華航機師提出工時影響睡眠問題，引發護理等熬夜工作人員關注，機師舉曼谷「血汗航班」為例，台北往返曼谷須在起飛前2小時報到，半夜3點起床執行7點航班，返家是晚上7點，長期累積疲勞可能增加飛安意外機率。

高雄市凱旋醫院說，航空公司規定8小時內航班休息時間為10個小時，但機師從通勤返家、吃飯到洗澡可能僅剩5小時睡眠時間，若飛歐美航線跨越時區，影響程度更大，易導致失眠、嗜睡、猝睡或阻塞性睡眠呼吸中止等病症。

成人精神科醫師王弘裕說，2013年美國精神醫學會將睡醒障礙症（Sleep-Wake Disorders）列為精神疾病診斷項目，包括護理人員、便利商店員工及保全等夜班工作人員，都應注意睡眠障礙問題。

王弘裕建議，大夜班下班後為白天，此時是生理精力旺盛，不要急著上床睡覺，可從事日常事務活動，吃完午飯後再睡覺，而床上只能睡覺，不可看手機、電視或平板。

醫師提醒夜班工作者，若睡眠障礙患者可考慮轉換白班工作，排班也應睡著時序，例如大夜班換成白班、白班再排成小夜班，不要突然轉換日夜作息，而若調班不成，白天睡覺應選擇不透光窗簾，保持環境昏暗。

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