「222」 苗醫歡慶營養師節

2019-02-22 19:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕2月22日是營養師節，衛福部苗栗醫院於今天上午舉辦結合健康講座與遊戲的「我愛吃、也愛動」活動，以增進民眾營養觀念及與民同樂方式，歡慶營養師節，院方也特別準備了蛋糕，感謝營養師終年為大家健康把關的辛勞，祝「營養師節快樂！」

慶祝活動首先由營養師林昱蓁以投影片，為大家介紹六大類食物營養，再邀請現場民眾參與，手持保特瓶所製成的簡易啞鈴做運動，及玩擲骰子闖關遊戲，依擲骰子丟出的點數，回答該點數所代表的食物類別，並正確指出該類別的食物圖卡，即可獲得精美紀念品，在歡樂氛圍中，達成寓教於樂目的。

林昱蓁說，六大類包含全榖雜糧類、蔬菜類、水果類、豆魚蛋肉類、乳品類、油脂與堅果類，每天都應該要攝取這六大類食物，以達到「均衡飲食」增進健康。

林昱蓁進一步指出，全榖雜糧類如糙米、燕麥、南瓜、玉米，其中南瓜和玉米，常被誤解為蔬菜類或水果類，可多選擇此類富含纖維的雜糧類，取代白飯。

林昱蓁說，乳品類不同於過去所建議的低脂乳品類，鼓勵大家多攝取富含鈣質的奶類；豆魚蛋肉類，這個順序就是建議大家先選擇白肉類，再選紅肉類；油脂與堅果類，希望大家可以選擇好的堅果種子作為補充，但少吃油炸食品。

苗醫醫務秘書林彥雄說，目前苗醫有5位專業營養師，除督導餐廳廚師等人員製做安全、衛生的營養健康餐飲，滿足病患和員工的需要外，並提供住院病患營養指導及配合醫師處方，提供營養諮詢門診服務，相當辛苦，因此在賀節同時，也籲請民眾重視健康守門員「營養師」的專業，認真聽取並落實他們傳達的健康資訊，以增進自己和家人的健康。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/