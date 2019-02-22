兒媳孝心化為大愛！金門旅台廖氏夫婦 珍珠婚賀禮轉贈家扶

2019-02-22 19:27

〔記者吳正庭／金門報導〕金門旅台鄉親廖志耀、李玉綢夫婦結婚30年，遠在美國矽谷工作的兒子貼心送上兩張全世界任意目的地的機票，當作珍珠婚賀禮；廖氏夫婦把兒子的孝心化為大愛，捐出30萬元當作金門家扶中心興建「扶幼館」基金。

金門家手扶中心說，興建扶幼館是家扶半世紀來的目標，募款艱鉅，收到廖氏夫婦這筆「有溫度」的捐款，同仁都像打了一劑強心針，精神一振，今天向各縣市旅台同鄉會發函，爭取更多奧援。

金門家扶中心春節前收到一封郵件，裡面有一張30萬元的現金支票，信件內容表明要捐作金門家扶中心扶幼館建館用途；支票上只有捐款人姓名，家扶中心深入了解，捐款來自一對金門旅台郷親夫婦，是貿易公司負責人，先生廖志耀是烈嶼鄉后井村人、太太李玉綢是前水頭人，兩人金門高中畢業後前往台灣升學。

金門家扶中心主任李桂平說，廖志耀夫婦生長於貧困農村，常以「吃苦當吃補」互勉，胼手胝足創業落腳板橋，共同經營機械電機設備進出口貿易；兩人在外打拚，仍心繫家鄉事務，時常關心金門的動態，因此在得知金門家扶中心籌款興建扶幼館的消息後，慨捐30萬元善款。

李桂平說，這筆捐款的來源，是廖志耀、李玉綢結婚30周年，在美國矽谷工作的兒子與媳婦準備孝敬父母珍珠婚慶的賀禮；李桂平轉述，這分賀禮本來是兒、媳要讓父母親前往世界任何地點遊玩的兩張機票費用，但廖志耀夫婦表示，「對兒媳的心意心領了」，決定把兒媳的孝心，將相當於機票費用的30萬元捐給金門家扶中心。

李桂平說，早期金門地瘠人貧，鄉親往南洋發展稱「落番」，有衣錦還鄉或匯款捐助、籌資建屋蓋校以回饋鄉里，現代如廖志耀夫婦等鄉親往台灣奮鬥仍心繫家鄉，都是典範；目前距離籌建家扶中心新家「扶幼館」經費8000多萬元，還差3000萬元，已向各縣市20幾個旅台同鄉會發函，期盼旅台鄉親伸出援手，一起幫忙搶救家鄉的扶幼機構，早日完成建館造福更多弱勢兒童。

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