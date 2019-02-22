二二八連假到台東 來梅樹下聽國際級音樂會

2019-02-22 14:20

［記者張存薇／台東報導］台東「利卡夢梅之宴音樂祭‧GAYA戶外音樂會」將於228連假首日登場，今年由在地阿美族旮亙、卑南族利嘉部落耆老傳統歌謠班、泰雅族歌手吳奕帆唱出「原味」，日本小提琴天后庄司莎矢香、俄羅斯鋼琴巨星伊利亞．拉什科夫斯基壓軸演出，主辦單位歡迎民眾連假到利嘉國小梅園同享天籟。

利卡夢梅之宴音樂會今年邁入第21屆，發起人為利嘉國小前校長張中元，他說，從社區型音樂會發展到現在已成為台東縣最大的音樂盛宴，每年都吸引好幾千人參與，這次演出的日本小提琴家庄司莎矢香16歲就曾獲得「帕格尼尼小提琴大賽」首獎，而來自俄羅斯的伊利亞．拉什科夫斯基在國際上也是獲獎無數。

卑南鄉長許文獻說明，鄉公所也全力配合，在現場提供在地的蜜香紅茶、洛神汁及紫蘇梅等農特產品，也設計了梅之宴書籤供民眾索取。

這項音樂祭連續2年由THE GAYYA HOTEL冠名贊助，副董事長戴美玲說，2年前第一次參與，在蟲鳴鳥叫、綠草如茵的利嘉國小欣賞音樂，深受震撼，因此也確定飯店要和在地文化連結、並協助行銷台東之美，讓更多人看見台東的文化、自然特色。

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