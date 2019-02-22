這所學校把蝙蝠當寶貝 校園裝置藝術當主題

2019-02-22 12:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市清水國小師生看到校園內有蝙蝠飛舞，校方決定把蝙蝠當成學校的吉祥物，不僅成為主題教學的內容，還在學校觀禮台周邊的裝置藝術，把蝙蝠的各種姿態用馬賽克磁磚拼貼成彩色圖案，命名為「天降鴻蝠、福到清水」，充滿在地生態特色。

清水國小校長許清林說，清水國小曾經在2002年三三一大地震時，校門口的教學大樓嚴重受損，由慈濟基金會後捐款重建，並且命名為「慈愛樓」古樸造型典雅大方，樓頂的長簷下方也成為蝙蝠寄居的好地點，每天一到傍晚就有許多蝙蝠在校園及操場四處覓食。

總務主任梁鉅娟說，剛開始可能會造成一些小朋友的害怕，但是老師教導大家，在自然生態中，蝙蝠吃害蟲，對民眾有益；在我國的傳統文化中，「蝠」與「福」同音，所以也會在宮廟建築中看到蝙蝠的圖像身影，因此讓大家愈來愈喜歡蝙蝠成為學校的一份子。

校方不僅在學校圖書館提供蝙蝠有關的自然科學書籍供學童們閱讀，在學校改裝觀禮台的裝置藝術，也讓小朋友發揮創意、以蝙蝠的各種型態當主題，用馬賽克磁磚來拼貼裝飾，未來也會考慮在校園的其他空間，增加蝙蝠的意象，要讓師生們福氣滿滿。

五年級學童張家甄說，她很高興能參與觀禮台蝙蝠馬賽克的創作，也對蝙蝠的生態有更多的認識，學童趙宸欣說，從參與創作過程中，學習到要從不同角度來看待事物，會有更多更好的收穫。

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