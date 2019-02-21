屁孩灌籃弄壞關子嶺裝置藝術 網怒：出來面對賠償

2019-02-21 22:27

〔記者王涵平／台南報導〕網傳關子嶺嶺頂公園裝置藝術遭屁孩當籃框灌籃，屁孩一屁股跌坐地上，造成裝置藝術損壞，網友諷屁孩籃球控無誤、看不懂嚴禁攀爬告示，要求出面說明賠償。

網友今在臉書「爆料公社」貼出一段影片，顯示遊客一家人在嶺頂公園紀念吳晉淮裝置藝術拍照，大人拍完獨照後，一小孩突然趨前以灌籃的姿勢往上跳，抓住裝置藝術上的圓圈，造成圓形裝置往下垂。

貼文網友表示，這是非常唯美的裝置藝術，不是你家後院的籃球框！！！且一旁有嚴禁攀爬告示，網友批是太小字還是太難懂、破壞公物適用刑法毀壞器物罪。

白河警調閱監視器，初步調查為2月4日發生，影片中應有四大兩小的遊客，小孩損壞裝置藝術上的圓形雕塑後，大人一度想把圓形雕塑推回原狀，但疑似無法回復，才趕緊離開現場。因裝置藝術屬於公物，已通知西拉雅國家風景區管理處前來製作筆錄。

有當地民眾表示，影片中遊客看起來疑為中客，如果是也應該離境了，呼籲遊客至景點旅遊時尊重裝置藝術，妥善利用各項旅遊設施。

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