助台東3600名偏鄉弱勢童就學 展望會發2600萬助學金

2019-02-22 10:47

［記者王秀亭／台東報導］就讀大學護理系三年級的小詩，與妹妹由捕魚為業的父親扶養長大，在台灣世界展望會資助人的協助下穩定就學，已開始在寒暑假接受儲備軍官團訓練的小詩對資助人的幫忙滿是感謝，展望會東區辦事處表示，助學金有助偏鄉經濟弱勢家庭學童穩定就學。

各級學校陸續開學，家長忙著籌措孩子的學費，展望會東區辦事處為讓縣內偏鄉經濟弱勢家長不為籌措學費苦惱，社工員近來奔波各地，發放助學金，這學期持續幫助3600名經濟弱勢學童上學，發放2600萬元助學金。

展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，每到開學，經濟弱勢家庭的家長常為無力負擔孩子的學費煩惱，展望會「助學行動」持續多年，另有長期一對一的「國內兒童資助計畫」，台東地區尚有170為家庭經濟弱勢兒童等待幫助。

目前就讀高職三年級的小惠家中手足眾多，僅賴父親打零工撐家計，展望會協助下，小惠穩定上學，更經常參與該會舉辦的青少年方案活動，在老師們的引導、鼓勵下，原本封閉害羞的小惠，已能主動表達想法，並協助旁人，小惠說，喜歡自己的轉變，更感謝資助人持續的幫助，讓她有機會改變。

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