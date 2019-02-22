過年顧環保 屏東紙錢集中燒了27公噸

2019-02-22 10:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年農曆春節及天公生期間，屏東縣政府環境保護局首次推動紙錢集中焚燒處理，獲得民眾及各廟宇支持，總計清運量達到27公噸。

屏縣環保局表示，從1月20日起到2月14日，與縣內各廟宇合作推動紙錢集中焚燒政策，經統計紙錢清運量約達到27公噸，申請參與對象包括山水湖聖道院、慈祥慈惠堂、內埔和禎園、萬年殿、北極宮、昌黎殿、天德教會、南興五王宮、玉皇宮、順天宮、東港東隆宮、南義宮、慈惠堂等，其中屏東市玉皇宮首度響應紙錢集中焚燒處理政策，提供了近350袋紙錢清運量，對空氣品質助益良多。

環保局表示，歷年來環保局都在清明節、中元節等時期推動紙錢集中減量輔導，目的在減少普渡祭拜時，所燃燒大量紙錢造成的環境污染，藉由統一集中至具有防制設備的焚化廠進行焚燒處理，可減少污染物排放至空氣中；今年度首次於農曆春節至天公生期間辦理。

此外，爲了消弭民眾對於環保單位使用處理垃圾的焚化爐焚燒紙錢，是對神明及好兄弟不尊重的觀感，環保局也將於本年度開始，於清明節及中元節等兩大祭祀節日時，邀請法師至屏東崁頂焚化廠舉行淨爐及祈福儀式，並於焚化期間停止焚燒垃圾，盼達到尊重信仰和環境保護兩者兼顧的目的。

屏東縣環保局長顏幸苑指出，燃燒紙錢除排放二氧化碳外，還會產生一氧化碳、懸浮微粒、臭味、落塵、重金屬及致癌物質等問題，因此為維護空氣品質，逐步將民眾、社區、納骨塔及廟宇等單位，從傳統露天燃燒紙錢習慣導向紙錢集中焚燒，更提倡減量焚燒以鮮花取代紙錢祭祀，或透過「以功代金」將購買紙錢的金額捐獻給慈善團體或廟方行公益，為後代子孫留下更美好健康居住環境。

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