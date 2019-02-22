竹北同心樓改造動工 將推動創新實驗的樂齡創育城

2019-02-22 08:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府和財團法人錸德文教基金會合作，將在新竹縣身心障礙綜合福利服務中心「同心樓」，打造一座社區融合、智慧照顧、產業串聯的樂齡創育城；縣府表示，同心樓整修工程近日發包，預計年中完成後營運，希望此複合式實驗場域能讓身障大樓脫胎換骨。

位於竹北市中山路220號的同心樓，2006年竣工落成，為地上4層、地下1層的無障礙綠建築大樓，2007年底委託財團法人天主教華光社會福利基金會經營管理，提供身障者照顧及技能訓練、兒童療育、輔具資源服務、餐飲服務、印刷工場等庇護工場，迄2016年撤離。

縣府社會處長李國祿表示，同心樓使用約12年，建物及設備已老舊，因此縣府和錸德文教基金會合作，向經濟部中小企業處提出「合好一起錸」同心樓-樂齡創育城計畫，獲補助5600萬元，縣府配合3000萬元，其中內部整修工程近日已發包，預計6、7月完成後，由基金會執行。

縣府與錸德文教基金會簽約4年，計畫至2021年；基金會去年進駐籌備，陸續推出假日合好市集暖身。

錸德基金會引進日本夢之湖村日間照顧中心模式，在桃園成立「夢之湖-錸工場」日間照顧中心，採行「減法照顧」理念，強調先分清楚什麼是長者可以做得到的、可能可以做得到的、以及做不到的；他們做得到的事，社工就在一旁守護、等待，不插手。在近似社區活動環境中，讓長輩自主選擇、安排生活，找回尊嚴。

同心樓樂齡創育城營運後，1樓規劃作為智慧商場，提供書店、花坊、餐廳、社區課程等多元化服務；2樓結合科技和智慧照顧的日照中心；3樓開放年輕人申請做創業基地，提供共享辦公空間，串聯在地樂齡健康產業資源；4樓則是創新驗證的平台。最終目的是希望翻轉傳統照顧模式，打開藩籬，推動社區居民對長者及身障者的交流融合。

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