新月橋反覆「掉漆」 高管處：難一次性完成修復

2019-02-21 19:58

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市連接板橋、新莊的新月橋，是新北最有人氣的景觀橋之一，但農曆春節人潮湧入，不少人發現，橋上的油漆鋪面多處掉漆，橋面嚴重斑駁，下雨天還會積水。對此，新北市政府高灘地工程管理處養護工程科科長徐偉誌說，橋面防滑鋪面材質容易耗損，現在都有專人巡視，也會定期維護。

位在新北河濱公園旁的新月橋是新北熱門的觀光景點，今年迎接春節和西洋情人節更多了光雕裝飾，吸引大批遊客。近日卻有民眾抱怨，橋上油漆鋪面多處掉漆、斑駁，下雨天甚至會積水影響安全。新北市議員何淑峰也說，1年多前就有發現類似問題，請求市府改善，但近日又有民眾陳情相同狀況，希望市府在修復之餘，也能確保品質穩定。

對此，徐偉誌說，新月橋面為防滑鋪面，屬於耗損層，加上民眾使用率高，容易出現斑駁情形。市府都有持續通知廠商修復，但因為橋面面積廣大，必須兼顧民眾通行權益，同時配合天氣因素，較難一次性完成。

徐偉誌也說，修復的前置作業需先磨除，部分民眾可能誤以為是破損。此外，廠商打底作業完成後，會用交通錐做出區隔，若民眾自行移開通行，恐會更加延緩修復作業。

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