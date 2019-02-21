台灣燈會花多少？ 燈辦：5億元

2019-02-21 19:12

〔記者葉永騫／屏東報導〕台灣燈會在屏東舉行，花燈之美、高水準的各項表演節目讓民眾讚嘆不已，對於縣府的表現都相當肯定，不過也引發是否花大錢辦活動的質疑，台灣燈會辦公室主任黃建嘉表示，台灣燈會總花費只有5億元，並沒有外傳的10幾億元。

台灣燈會開幕後每天參觀人潮超50萬人次，不管是主燈秀、INTEL無人機表演、來自法國、西班牙、日本、韓國的表演團體都是一時之選，展現出高水準的演出，讓民眾大呼過癮，而工作服務人員熱忱的態度也獲得參觀民眾的一致肯定，讓台灣燈會好評不斷，也因為太受歡迎，引發外界質疑花大錢來辦活動。

台灣燈會辦公室主任黃建嘉表明，歷年來台灣燈會的舉辦經費編列都一樣，中央政府補助3億餘元，縣府自籌1億餘元，其他為外界贊助，總共花費約5億元，並對沒有外界所傳的花費10多億元的情況，但所帶動的經濟效益及屏東的知名度是超過數10倍來計算，希望外界多給燈會辛苦工作人員一些鼓勵，別抹殺工作人員的辛勞。

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