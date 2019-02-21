府城觀光護照發行17年 2折價持照優惠價暢大台南

2019-02-21 17:23

〔記者王俊忠／台南報導〕已成立20多年的台南市觀光協會整合民間力量，協助政府部門舉辦各式地方性主題活動，致力帶動觀光產業發展，發行的「府城觀光護照」已邁入17年，內容涵蓋美食、住宿、交通、古蹟文化、生態、休閒娛樂，總價值超過5000元，遊客只要花2折價，就能拿護照以優惠價暢遊大台南，非常划算。

台南市觀光協會理事長尤鎰鋒指說協會每年發行府城觀光護照，除了介紹台南地區四季活動、玩樂夜市、博物館巡禮、西拉雅風景區、雲嘉南濱海國家風景區、台南八大文化園區等旅遊資訊，也附贈美食、住宿、古蹟等折價、抵用券。

在玩樂部分，除了可以一遊府城博物館巡禮外，還可以暢遊台南四季慶典活動及觀光工廠，像是糖福印刷創意館，持護照兩人同行免門票；港香蘭綠色健康知識館，持護照免費贈養生飲品兩份、養生茶包DIY課程買一送一、還有免費導覽解說。

到七股鹽山持護照車輛入園清潔費5折、鹽山咖啡第2杯半價，夕遊出張所持護照，館內生日鹽兩人同行1人免費。

另外，還能搭乘烏山頭水庫太陽能觀光遊艇，原價每人250元，持護照平日100元、假日150元；學甲頑皮世界野生動物園門票原價480元，持護照購票僅需250元，1次限購2張。協會說，府城觀光護照單價999元，市值逾5000元，對遊客來說是很划算的交易。

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