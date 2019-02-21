不滿被爆飛行中打盹...事後秒報仇 華航總機師身分曝光

2019-02-21 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕華航一名747總機師近期被偷拍爆料，坐在駕駛座上低頭雙手抱肚打盹，華航則坦承確有此事，強調事發時間「遠早於罷工之前」，而該名機師事後也受到懲處。對此，有知情者爆料，由於該總機師無法得知被誰檢舉，竟在後來的模擬機考試中一口氣當掉許多人，「可能是在報仇！」。

綜合媒體報導，知情機師表示，這名被爆料在高空中打盹的總機師任職近20年，資歷相當深厚，年少得志，很年輕就當上機長，而當上總機師後更趁機自肥，「安排好飛的航班」，有些同事則對他這樣的行為頗不以為然，但長官卻很喜歡他。另外，他還曾經在活動上，教我國旅美投手陳偉殷開飛機。

知情機師更透露，這段高空睡覺的影片曝光後，該名總機師已自請處分認錯，被華航記了一支申誡，「但這樣的處分並不是很嚴重」，加上無法確認是誰私下舉發他，就仗著其主管級的職權，在後來的某一場模擬機考試中，一口氣當掉許多人，被質疑是向私下檢舉他的人報仇。

針對總機師在飛行中打盹一事，華航則回應，該起事件時間「遠早於罷工之前」，在事件曝光後，該名機師已自請處分認錯，公司也依照規定懲處；但同座的副機師也未善盡提醒責任，反而還拍照爆料，認定副機師「行為亦屬不當」，基於重視飛安原則，違反規定者將從嚴處分。

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