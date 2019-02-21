華航總機師駕駛座「邊飛邊打盹」 前機師曝：正常合理

2019-02-21 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕中華航空一名747總機師近期被偷拍爆料，竟坐在駕駛座上低頭雙手抱肚打盹，罔顧高空飛安，華航則坦承確有此事，強調事發時間「遠早於罷工之前」，而該名機師事後也有受到懲處。對此，前F16飛官、資深機師饒自強透露，開到疲累稍作休息很正常且合理，但應該要告知同組組員。

據《東森新聞》報導，華航1名總機師在駕駛波音747客機飛行途中，累到在正駕駛座位上呼呼大睡，全程被人拍下來，完全罔顧數百名乘客的生命安全。有華航機師指出，總機師「開到睡著」其實不意外，但如果當天身體狀況不好，可以和同組組員說一聲，互相注意身體狀況，強調「疲勞是大家難免會有，但是身為長官要以身作則」。

華航對此回應，該起事件時間「遠早於罷工之前」，在事件曝光後，該名機師已自請處分認錯，公司也依照規定懲處；但同座的副機師也未善盡提醒責任，反而還拍照爆料，認定副機師「行為亦屬不當」，基於重視飛安原則，違反規定者將從嚴處分。

據《三立新聞網》報導，對此，前資深機師饒自強表示，開飛機開到很累的情況下，稍作休息是可以且正常的，例如休息個15分、20分鐘，但也應該告知同機組的組員，表示自己目前需要休息，請對方幫忙顧一下。

他也認為，機師在飛行時能短暫休息，但不能真的睡著，懷疑該名總機師被拍照錄影，可能和人際關係有關，或許是被挾怨報復。

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