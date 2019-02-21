比照春節 228連假國道夜間免收費 國道轉乘有優惠

2019-02-21 15:41

〔記者楊金城／台南報導〕比照春節9天年假，交通部公路總局在228連續4天假期持續實施「國道客運」及「台灣好行」票價優惠，與公共運輸轉乘優惠措施，國道全線夜間暫停收費則自2月28日至3月2日凌晨零時至5時實施，收假日3月3日則是凌晨零時延長至上午10時，用路人可多利用3月3日免收費時段提早返鄉以減少當日下午車流量。

麻豆監理站指出，交通部公路總局為鼓勵民眾多利用公共運輸返鄉及出遊，以避免交通壅塞困擾，228連假自2月27日凌晨零時起至3月3日24時止共計5天，提供14家業者86條國道客運路線平均票價85折優惠及40條台灣好行路線持電子票證享半價優惠，另搭乘國道客運、高鐵、台鐵於10小時內轉乘在地客運享有1段票或基本里程免費，乘客可利用電子票證直接刷卡享轉乘優惠。

麻豆監理站提醒自行開車的朋友，2月28日至3月3日4天連續假期，高公局規劃國道入口高乘載管制、入口匝道封閉、全線單一費率、夜間暫停收費、入口匝道儀控等管制措施。

麻豆監理站長洪廣誠說，用路人在出遊前可使用「幸福公路APP」，走到哪，路況資訊跟著播到哪，透過新一代智慧APP，可據以調整行車路線，出遊、返鄉更便利。民眾可上「Google Play」及「APP Store」，搜尋「幸福公路」下載安裝使用。

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