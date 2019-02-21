士林夜市「天價現切水果」臭名昭彰 2家不堪挨罰停業

2019-02-21 13:08

〔記者周彥妤／台北報導〕士林夜市現切水果攤頻傳販售「天價水果」，將消費者當成肥羊痛宰。台北市政府日前稽查發現，價格確實偏高，1月針對違規流動攤販取締、環保食安事項開單44件，共裁罰5萬2800元，其中有2家水果攤因不堪挨罰而停業，未來仍會持續稽查，目標是該夜市內的現切水果攤全面退出。

北市法務局主任消保官何修蘭表示，以現切水果零售價比較，士林夜市較一般水果攤貴約2至3倍，且夜市商圈內的8至9成攤商售價都差不多。

她也說，消費者清一色是外國觀光客，可能因不清楚行情所致，雖然售價貴，但售價屬市場機制，市府無法限制買價，針對價格取締稽查。不過，法務局與市場處等單位組聯合稽查小組，1月針對違規流動攤販取締、環保食安事項開單44件，共裁罰5萬2800元，經查察後，大南路、基河路前的2攤流動水果攤，因不堪挨罰而停業。

北市市場處攤販科長楊忠誠說，市府每週稽查2次，依違反道路交通管理處罰開罰，已有業者反映流動攤販1200元起跳的裁罰額度太高，攤商已近臨界點，其中有2家已退出市場，若持續稽查，現切水果攤家數應會減少。

楊忠誠說，目前士林夜市商圈有19攤現切水果攤，其中公有市場內有10攤，商圈內有9攤，攤商雖與市府協調，但市府認為攤商提出的售價可能衍生爭議，因此將持續稽查，目標是士林市場現切水果攤完全退出。

市場處呼籲，民眾若遇到現切水果業者未與消費者確認總價及購買意願而有強迫購買情形，可直接拒絕購買，並請記下該攤位置及攤名，以手機或市話撥打1999申訴（外縣市撥02-27208889），市場處將立即會同警察局等相關單位加強稽查取締。

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