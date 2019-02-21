賞花燈不用人擠人！龍華科大推3D全息投影互動裝置賞花燈

2019-02-21 11:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區龍華科技大學配合桃園燈會，為壽山巖觀音寺設計花燈在龜山燈區展出，還在安東青創基地推出「桃青創藝特展」，讓民眾可以透過3D全息（Hologram）投影互動裝置，三百六十度觀賞絢麗花燈，體驗新科技的樂趣。

壽山巖觀音寺連續兩年委託龍華科技大學的文化創意與數位設計系師生，設計參與桃園燈會展出的花燈，今年的Q版佛像主題花燈可愛討喜，非常吸睛，是龜山燈區的亮點之一。

師生們還利用VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）技術，將Q版佛像主題花燈製作成3D全息投影，作為安東青創基地體驗館的「桃青創藝特展」主題之一，讓民眾透過頭戴式顯示器，就能如親臨現場般地觀賞色彩繽紛的花燈。

龍華科技大學人文暨設計學院院長王榮英說，「桃青創藝特展」呈現龍華科技大學師生們研發VR、AR技術的成果，除了花燈外，還有「四合院VR」互動遊戲作品，結合VR頭盔與VR跑步機，讓民眾扮演道士前往台灣各地的四合院斬妖除魔，刺激有趣，歡迎民眾一起到安東青創基地體驗，預約參觀方式可上網桃青創藝特展查詢。

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