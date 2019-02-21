「綻蘭晴空‧薈聚蘭創」 台灣蘭展蘭創館展品創新高

2019-02-21 11:10

〔記者王涵平／台南報導〕2019年台灣國際蘭展蘭創館今年展品創新高，500多款蘭花相關的藝術精品、生技保健、文創生活等蘭創選品，邀請大家來體驗。

國際蘭展3/2日登場，南市經濟發展局創設蘭創館，今年擴大展館面積達352坪，並以「綻蘭晴空‧薈聚蘭創」作為敘事延伸主軸，在蘭花的秘境，帶領參觀者進行一趟尋覓由蘭花昇華而成的尋寶之旅。

蘭創館內今年匯集多達40家廠商參展，設有2處互動體驗區以及創客體驗區，民眾不僅可以親身體驗視覺及嗅覺的雙重享受，更可透過DIY活動實際體會蘭花文創工藝的精妙之處。

經發局表示，精心打造「賞、坐、臥、行、旅、美、創」7大主題展示櫥窗，透過不同氛圍主題，表現蘭花對生活的印象；台南在地企業台藝玻公司利用噴砂雕刻、彩色鑲嵌、窯燒、玻璃堆疊以及彩色輸出等多重技法，打造出佔地達九平方米的大型山水意境的琉璃蘭創花園；民眾可於「精品廊」欣賞全國匠師精湛工藝，展現蘭花精品之美，其中府城木雕藝術家，利用百年工藝-異木鑲嵌，為蘭創館打造橫幅7尺3的大型蘭花藝術作品，栩栩如生的紫羅剎蘭，體現蘭花雅緻精神。

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