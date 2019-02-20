「泡泡趴」也出走 墾丁音樂季慘剩一場

2019-02-20 20:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕往年已經開始販售早鳥票的墾丁音樂季各場次，今年面臨「存亡之春」，繼「春吶」、「春浪」相繼背棄墾丁，本試圖以免費進場吸客救市的「泡泡趴」，也宣布今年退出音樂季，今年僅剩「夏都春宴」獨撐；「泡泡趴」業者大嘆「真心換絕情！想辦活動救墾丁，但官方不接受創新，拒絕場地申請，只能含淚放棄。」

去年重回恆春半島舉辦的「墾丁泡泡趴」，業者奧汀整合行銷公司坦言「明知是最壞的時機，去年也虧損收場」，但對恆春半島美麗的風光有信心，選擇在「低點」進場，今年得知墾管處開放大灣遊憩區供申請活動，他們甚至規劃至少一天的免費進場，希望把觀光人潮拉回恆春半島，但依規定申請才知道「沒那麼簡單」

墾管處強調，為了拉抬整體觀光業、鼓勵正面健康的活動，今年首度開放大灣遊憩區申請音樂季場次，但當地有草地及海洋資源，審查活動時傾向對環境負擔較小的活動，首次審查時，多數委員對泡泡趴的環境乘載有疑慮才未通過，也有建議業者改變舉辦方式。

奧汀整合行銷公司負責人劉翰穎說，申請過程雖然檢附安全規劃及泡泡趴的污水排放的細節，但官方卻堅持只能舉辦一般演唱會形式 ，拒絕活動使用「泡泡」，讓他們失去活動主軸及特色，後續墾丁福華飯店雖有邀約，但周邊場地還未完工，只能忍痛放棄舉辦，諷刺的是，高雄立刻來電邀請，但他還在考慮，因為墾丁仍是無可取代的最愛。

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