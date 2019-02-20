鄭南榕殉道30週年 藝術家張紋瑄展現跨時空共感力量

2019-02-20 23:12

〔記者謝君臨／台北報導〕紀念鄭南榕殉道30週年的「自由之路藝術節」將於全台展出，其中有一位年輕的新稅藝術家讓人眼睛為之一亮，28歲張紋瑄所創作的「南榕二三事」，爬梳、整理鄭的獄中書信與記事手稿，透過「文件裝置」的方式呈現，令鄭的遺孀葉菊蘭印象深刻；張說，在原地布展的氛圍非常神奇，是難以描述的動容力量。

走進鄭南榕基金會，眼前看似隨意擺放的文件櫃，即為張紋瑄的藝術創作；葉菊蘭原不解這一個個文件櫃有何意義，但當她打開一看，發現先生於獄中所寫的書信，以及平時的記事手稿，裡面有對女兒的愛，對宗教信仰的敘述，對教育的看法，從中看到鄭當初心裡的溫柔，也明白鄭當初為何會殉道明志。

創作者張紋瑄表示，支持與反對者對鄭南榕都有非常固定的想像，鄭是非常立體的人，並不只是剩下最後我們想像中會出現的那些影像畫面，以及一些標語式的句子，鄭在實踐的過程中，是思想與行動並進的，因此，如何讓這樣的角色立體展現，而不單單只是流於平面，是創作時最大的考驗。

張紋瑄說，另一難處在於30年前她也還沒出生，讓她意識到須正視接下來在歷史洪流中繼續走的人，一定會離當初的事件越來越遠，如何讓後面的人有感？藝術在其中的角色為何？重要的是，就算你我在時、空上距離非常遠，因彼此都是人，可以有共感的機會，所以最後採用了編輯室內一定會出現的文件櫃來創作。

「設計感非常重要，但我覺得可以更進一步，是一個翻譯的功能」，張紋瑄認為，應讓此事件在時空上仍具有它屬實的重要性，並在脫離時空後作為一種隱喻，適用於所有人；也因此，當初在原地布展時，尤其是在編輯室擺置出創作的那個狀態，讓她覺得「那個氣氛好神奇，就是非常難以描述的動容力量」。

鄭南榕基金會今舉辦藝術節發布記者會，以沿著「米樂線」，循著「好民線」，好國好民在「自由轉運站」交會的「兩站一線」設計概念，於2月至5月間，在宜蘭、台北、桃園、台中、彰化和台南展開，邀請民眾走進以自由、利他、原創和自決為核心價值的藝術節，感受自由藝術的穿透力。

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